14:26, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Shenzhen-Kaşgar kargo tren seferi hizmete girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin'in, dışa açılma politikasında, pilot bölgesi olarak bilinen Shenzhen kentini, Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)'daki Kaşgar'a bağlayan kargo treni dün resmen hizmete girdi.

Deniz ve karayolu taşımacılığından da faydalanan bahsi geçen tren seferi, Shenzhen'in Yantian limanından kalkarak, Kaşgar'daki tren garına varacak. Seferin toplam uzunluğu ise 6 bin 100 kilometreyi buldu. Seferle taşınan mallar Kaşgar'dan sonra, Orta Asya veya Güney Asya ülkelerine sevk edilecek.

Shenzhen-Kaşgar kargo tren seferinin ilki, 35 konteynerden oluştu, taşınan malların ağırlığı ise 800 tonu aştı. Malların değeri ise 32 milyon yuanı buldu. Bu mallar arasında elektronik eşyalar, makine donanımları, beyaz eşyalar, porselenler, inşaat malzemeleri ve hazır giyim ürünleri yer aldı.