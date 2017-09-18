Myanmar'a silah ambargosu uygulanması çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar'ın Arakan eyaletinde "Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet kampanyası yürüten Myanmar ordusuna" silah ambargosu konulmasını istedi.
HRW'den yapılan açıklamada, Arakan ordusunun, 25 Ağustos'tan bu yana kundaklama, öldürme ve yağma faaliyetleri yürüttüğü, Arakanlı Müslümanlara ait yüzlerce köyü yok ettiği, yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın da bu nedenle Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.
ABD'nin New York kentinde yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bir araya gelecek dünya liderlerine Arakan'daki krize öncelik vermeleri, burada devam eden "barbarlığın" ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasının engellenmesinin kınanması çağrısı yapan HRW, BMGK'nın, şiddetin sorumlularına seyahat yasağı getirmesini ve bu kişilerin mal varlıklarını dondurmasını istedi.
HRW, BMGK'nın, Myanmar'la "askeri iş birliğini" ve "orduya ait temel işletmelerle para işlemlerini" yasaklamak gibi kapsamlı silah ambargosu uygulaması gereğinin altını çizdi.
HRW, açıklamada, BMGK'nın, Arakan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasını, ülkedeki insan hakları ihlallerini belirlemek için kurulan BM heyetinin bölgeye girişine izin verilmesini, yerinden edilen Arakanlı Müslümanların güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerinin sağlanmasını Myanmar'dan talep etmesini beklediklerini vurguladı.
Açıklamada, "İlk etapta, BMGK, krize müdahalelerinin tartışılacağı açık görüşmeler düzenlemelidir. Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Arakan'ın kuzeyinde gelişen ve BM Mülteciler Yüksek Komiserinin 'etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği' olarak nitelediği olaylara dair açıklama yapması için davet etmelidir. Konsey ayrıca, bu ciddi ihlallerin sorumlularını Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) dahil olmak üzere adalet önüne çıkarmak adına alınacak önlemleri tartışmalıdır." ifadelerine yer verildi.
HRW, ABD hükümetine de çağrıda bulunduğu açıklamada, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'i "yaptırım uygulanan kişiler listesine" almasını, Hlaing'in ABD'deki mali kurumlara erişiminin kesilmesini, bu ülkeye seyahatinin kısıtlanmasını ve ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasını istedi.
Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin de Myanmar hükümeti ile yetkililerine benzer ekonomik ve seyahat yaptırımları uygulamasını, AB'nin halihazırda Myanmar'a uyguladığı silah ambargosunun kapsamını tüm askeri yardımı içerecek şekilde genişletmesini talep eden HRW açıklamasında, "Benzer önlemler Japonya, Norveç, Güney Kore, Kanada ve Avustralya dahil diğer ülkeler tarafından da alınmalıdır." ifadesi kullanıldı.
"DAHA SERT ÖNLEMLER ALMA ZAMANI GELDİ"
HRW'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuruluşun Asya Yetkilisi John Sifton da Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uyguladığını ve dünya liderlerinin kınamalarını görmezden geldiğini belirterek, "Myanmarlı generallerin görmezden gelemeyeceği daha sert önlemler alma zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.
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