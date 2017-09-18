14:41, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Çukurca'da İHA'nın tespit ettiği PKK'lılara hava harekatı





Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafında İHA tarafından tespit edilen PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyinde, sınırın Irak tarafındaki Suki Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile 4 PKK üyesinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, tespit edilen teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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