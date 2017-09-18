Çukurca'da İHA'nın tespit ettiği PKK'lılara hava harekatı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 PKK üyesi etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyinde, sınırın Irak tarafındaki Suki Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile 4 PKK üyesinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, tespit edilen teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hatay Valiliği, "Mısır ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında sınır emniyetini zafiyete uğratan zeytin, incir ve ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da ekimi yasaklanmıştır" denildi
Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 378 kilogram esrar ele geçirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafında İHA tarafından tespit edilen PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi
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