14:53, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Arakanlı Müslümanlara ait yakılan evler görüntülere yansıdı





Myanmar'ın Arakan eyaletinde Maungdaw kentindeki Nondakhali köyünde yakılan evlerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara ait evler ateşe verilmeye devam ediliyor. Sosyal medyaya, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının hedefindeki Maungdaw kentine bağlı 380 haneli Nondakhali köyünde ateşe verilen evlerin görüntüleri yansıdı. Bölgeden dün çekilen görüntülerde, yakılan evlerden yükselen dumanlar görülüyor. Yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı köyün büyük bölümünün yakıldığı belirtiliyor. Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor. Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.

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