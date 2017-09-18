Arakanlı Müslümanlara ait yakılan evler görüntülere yansıdı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara ait evler ateşe verilmeye devam ediliyor.
Sosyal medyaya, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının hedefindeki Maungdaw kentine bağlı 380 haneli Nondakhali köyünde ateşe verilen evlerin görüntüleri yansıdı.
Bölgeden dün çekilen görüntülerde, yakılan evlerden yükselen dumanlar görülüyor.
Yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı köyün büyük bölümünün yakıldığı belirtiliyor.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.
Franmsa Dışişleri Bakanı, IKBY'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi
Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Maungdaw kentindeki Nondakhali köyünde yakılan evlerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı
BMGK'nın Myanmar ordusuna kapsamlı silah ambargosu uygulaması talep edildi
IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma Bağdat yönetiminin yanı sıra komşu ülkelerle birlikte İngiltere ve ABD de karşı çıkıyor. Referanduma destek veren tek ülke İsrail.
Çin Shenzhen'i Doğu Türkistan'ın Kaşgar'a bağlayan kargo treni ilk seferini yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump yönetiminin, ABD'li diplomatların bilinmeyen bir şekilde işitme kaybı yaşadığı Havana Büyükelçiliğini kapatmayı değerlendirdiğini açıkladı
Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaleti sınırındaki çatışmalar nedeniyle 55 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı
Rus petrol şirketi Rosneft, yıllık 30 milyar metreküp kapasiteli Irak Kürdistan doğalgaz boru hattının inşasında yer alacak
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, "Kore yarımadasında bir daha savaş çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunu önlemek için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.
Irak Federal Mahkemesi, IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun askıya alınmasına karar verdi.
PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim olan ve Suriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ili içlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor
Irma Kasırgası'nın vurduğu Karayipler, Atlantik Okyanusu'nda oluşan yeni bir kasırgaya hazırlanıyor
ITC Başkanı Salihi, ABD'den, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "bağımsızlık referandumu"nun ertelenmesi karşılığında Türkmenleri üzecek tavizler verilmemesini istediklerini belirtti.
Bangladeş hükümeti, ülkeye sığınan Arakanlı Müslüman çocuklara yönelik kızamık, kızamıkçık ve çocuk felci aşı kampanyası başlattı