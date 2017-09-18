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Trump'ın çocukluğunu geçirdiği ev mültecilere kiralandı
Trump'ın çocukluğunu geçirdiği ev mültecilere kiralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı.

Uluslararası yoksullukla mücadele örgütü Oxfam, emlak sitesi Airbnb'de geceliği 725 dolar olarak belirlenen evi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları öncesinde mülteci krizine dikkati çekmek için kiraladı.

Oxfam Amerika'nın insani yardımdan sorumlu Direktörü Shannon Scribner, "Trump ve diğer dünya liderlerine mültecilere sahip çıkmaları için daha fazla şey yapmaları gerektiğini anlatan güçlü bir mesaj göndermek istedik." dedi.

"BU ODADA UYUDUĞUNDA NASIL HİSSETTİĞİNİ HATIRLAMASINI TAVSİYE EDERDİM"

Oxfam'ın cumartesi günü kalmak için eve davet ettiği 4 mülteci de yaşadıklarını gazetecilerle paylaştı.

Eşi ve üç çocuğuyla 2012 yılında ABD'ye gelen 41 yaşındaki Suriyeli mülteci Ghassan al-Chahada, "Suriye'deki çatışma başlamadan önce Amerika'ya gelme hayalimiz vardı. Bizim için bu hayal gerçek oldu." dedi.

Trump yönetiminin, Suriye ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman diğer 5 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının ardından hayatının değiştiğini söyleyen Chahada, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil kartımı alacağıma ve ülkemi ziyaret edebileceğime dair umutlarım vardı ancak Trump seçildiğinden beri bu ülkeden ayrılmaya cesaret edemiyorum. Trump'a bu odada uyuduğunda nasıl hissettiğini hatırlamasını tavsiye ederdim. Çocukluğundaki gibi kalsaydı, merhameti ve saflığı kaybetmeseydi, onun harika bir insan olduğunu söylerdim."



İlgili Konular trump ABD
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