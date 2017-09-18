Trump'ın çocukluğunu geçirdiği ev mültecilere kiralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı.
Uluslararası yoksullukla mücadele örgütü Oxfam, emlak sitesi Airbnb'de geceliği 725 dolar olarak belirlenen evi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları öncesinde mülteci krizine dikkati çekmek için kiraladı.
Oxfam Amerika'nın insani yardımdan sorumlu Direktörü Shannon Scribner, "Trump ve diğer dünya liderlerine mültecilere sahip çıkmaları için daha fazla şey yapmaları gerektiğini anlatan güçlü bir mesaj göndermek istedik." dedi.
Oxfam'ın cumartesi günü kalmak için eve davet ettiği 4 mülteci de yaşadıklarını gazetecilerle paylaştı.
Eşi ve üç çocuğuyla 2012 yılında ABD'ye gelen 41 yaşındaki Suriyeli mülteci Ghassan al-Chahada, "Suriye'deki çatışma başlamadan önce Amerika'ya gelme hayalimiz vardı. Bizim için bu hayal gerçek oldu." dedi.
Trump yönetiminin, Suriye ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman diğer 5 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının ardından hayatının değiştiğini söyleyen Chahada, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeşil kartımı alacağıma ve ülkemi ziyaret edebileceğime dair umutlarım vardı ancak Trump seçildiğinden beri bu ülkeden ayrılmaya cesaret edemiyorum. Trump'a bu odada uyuduğunda nasıl hissettiğini hatırlamasını tavsiye ederdim. Çocukluğundaki gibi kalsaydı, merhameti ve saflığı kaybetmeseydi, onun harika bir insan olduğunu söylerdim."
Franmsa Dışişleri Bakanı, IKBY'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi
Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Maungdaw kentindeki Nondakhali köyünde yakılan evlerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı
BMGK'nın Myanmar ordusuna kapsamlı silah ambargosu uygulaması talep edildi
IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma Bağdat yönetiminin yanı sıra komşu ülkelerle birlikte İngiltere ve ABD de karşı çıkıyor. Referanduma destek veren tek ülke İsrail.
Çin Shenzhen'i Doğu Türkistan'ın Kaşgar'a bağlayan kargo treni ilk seferini yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump yönetiminin, ABD'li diplomatların bilinmeyen bir şekilde işitme kaybı yaşadığı Havana Büyükelçiliğini kapatmayı değerlendirdiğini açıkladı
Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaleti sınırındaki çatışmalar nedeniyle 55 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı
Rus petrol şirketi Rosneft, yıllık 30 milyar metreküp kapasiteli Irak Kürdistan doğalgaz boru hattının inşasında yer alacak
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, "Kore yarımadasında bir daha savaş çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunu önlemek için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.
Irak Federal Mahkemesi, IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun askıya alınmasına karar verdi.
PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim olan ve Suriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ili içlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor
Irma Kasırgası'nın vurduğu Karayipler, Atlantik Okyanusu'nda oluşan yeni bir kasırgaya hazırlanıyor
ITC Başkanı Salihi, ABD'den, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "bağımsızlık referandumu"nun ertelenmesi karşılığında Türkmenleri üzecek tavizler verilmemesini istediklerini belirtti.
Bangladeş hükümeti, ülkeye sığınan Arakanlı Müslüman çocuklara yönelik kızamık, kızamıkçık ve çocuk felci aşı kampanyası başlattı