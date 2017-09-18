15:06, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Hakkari'de 378 kilogram esrar ele geçirildi





Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 378 kilogram esrar ele geçirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "15 Eylül günü saat 23.15'te Hakkari-Yüksekova karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 378 kilogram toz esrar maddesi ve aracı kullanan şahsın üzerinde 0,63 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. "

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