15:20, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Sınırlara incir ağacı dikimi yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hatay'da birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin yanında zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da dikiminin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) verilen yetkiyle birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde, kısa bitkilerin dışındaki ürünlerin dikiminin yasaklandığı belirtildi.

İlgili kaymakamlıkları tarafından askeri yasak bölge içerisinde bulunan arazi sahiplerine gerekli tebliğin yapılmayacağı aktırılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin yanında zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçların da ekimi yasaklanmıştır. Alınan kararlara uygun olmayan ekimler Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden sağlanan araçlarla sökülecektir. Birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde, yukarıda anılan kanun hükümleri ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerinin titizlikle uygulanması sağlanacaktır. Genelge ve emre aykırı ekim yapanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."