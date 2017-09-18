15:58, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Nusaybin'de 14 mahalleye sokağa çıkma yasağı





Mardin-Nusaybin'de 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin-Nusaybin'de 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.