Afganistan'da 9 DEAŞ üyesi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 9 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait uçağın, vilayetin Açin ilçesine bağlı Mamand Dere bölgesinde DEAŞ mevzilerini bombaladığını söyledi.
Saldırıda 9 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, örgütün silah ve mühimmat depolarının da imha edildiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, "BM'nin dünyadaki insanların tekrar güvenini kazanmasını istiyoruz. Bunun için BM bütün yönetim birimlerini hesap verebilir hale getirmeli, süreç yerine sonuçlara odaklanmalı" dedi
Missouri eyaletinde 6 yıl önce siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraat etmesine tepki gösteren siyahilerin düzenlediği gösterilerde 80'den fazla kişi gözaltına alındı
Siyasi analist Deceni, "Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı. Komite'nin feshi, Abbas'ın Gazze'ye karşı son yaptırımları konusundaki tutumunu netleştirmek için gerçekleştirildi" dedi
Alman hükümeti geçen hafta sonu Köln'de düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali'nin PKK'nın gösterisine dönüşmesi konusunda tatmin edici cevap veremedi
AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc (sağda) ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç (solda), Brüksel'de Ulaştırma Toplumu Anlaşmasını imzaladı
Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna’da Qirim Young eğitim projesi çerçevesinde Kırım Tatar gençlik meclisinin oluşturulacağı bildirildi.
İspanya'dan çok sert Katalonya tedbiri: Mali kaynaklara el konuldu
BM verilerine göre Nijerya'da kolera ile mücadele için 9,9 milyon dolara gerekli
Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı cezaevinden kaçtı.
Afganistan'ın Nangarhar şehrinin Açin ilçesine bağlı Mamand Dere bölgesinde DEAŞ mevzileri bombalandı
Franmsa Dışişleri Bakanı, IKBY'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi
Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Maungdaw kentindeki Nondakhali köyünde yakılan evlerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı
BMGK'nın Myanmar ordusuna kapsamlı silah ambargosu uygulaması talep edildi