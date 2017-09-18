16:26, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Afganistan'da 9 DEAŞ üyesi öldürüldü





Afganistan'ın Nangarhar şehrinin Açin ilçesine bağlı Mamand Dere bölgesinde DEAŞ mevzileri bombalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 9 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait uçağın, vilayetin Açin ilçesine bağlı Mamand Dere bölgesinde DEAŞ mevzilerini bombaladığını söyledi. Saldırıda 9 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, örgütün silah ve mühimmat depolarının da imha edildiğini belirtti.

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