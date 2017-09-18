16:38, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Yunanistan’da iki Türk cezaevinden firar etti





Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı cezaevinden kaçtı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı Halkidiki bölgesindeki Kassandra açık cezaevinden kaçtı. Biri Mart, diğeri Temmuz aylarında yakalanan 24 ve 33 yaşlarındaki hükümlüler hapishanenin bostanında çalıştıkları esnada gözetim görevlilerinin denetiminden sıyrılıp kaçmayı başardı. Atina-Makedonya Haber Ajansına göre akşam sayımı sırasında kaçtıkları anlaşılan firarilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

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