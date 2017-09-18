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Kırşehir'de 30. Ahilik Haftası kutlamaları başladı
Kırşehir'de 30. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftçi, "Bugün uygar dünyanın yapmaya ve uygulamaya çalıştığı, hakim kılmak istediği anlayışı 13. yüzyıldan bugüne kadar Anadolu'da yaşatan bir yapının adıdır Ahilik" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırşehir'de 30. Ahilik Haftası kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı.

Ankara Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü, Terme Caddesi'ndeki Neşet Ertaş Kültür Merkezi önünde tamamlandı. Kültür Merkezinde yapılan açılış töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, mehter takımı ve Kırşehir halk oyunu ekiplerinin gösteri sundu.

Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Ahiliğin bir hayat felsefesi olduğunu, bakanlık ve hükümet olarak buna her zaman gereken desteği verdiklerini söyledi.

Ahi Evran Külliyesine ve Ahilik Vakfı kurulmasına tam destek verdiklerini belirten Çiftçi, Ahiliğin daha geniş platformlarda kutlanmasını amaçladıklarını, yurt dışında ilk kutlamayı Azerbeycan'da yapmayı planladıklarını vurguladı.

Ahi Evran'ın hayat felsefesinin iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ahi Evran, aynı zamanda bir fikir ve ilim adamıdır. Hayatı, yaşantısıyla örnek bir insan, terbiyenin ve sabrın da temsilcisidir. Çok iyi bir teşkilatçı ve Ahiliğin piri, yeri geldiğinde ise sade bir esnaftır. Ahilik, insanlara önemli bir ölçü, bir kılavuz olmuştur. İnsanı merkeze koyan Ahilik kültürü, üretirken ve satarken de dürüst, güvenilir insan hak ve hukukunu koruyan, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olmayı, olmazsa olmazlardan kabul eden bir anlayıştır. Girişimciliğe ve ticarete önem verilen Ahilik'te çırak olarak adım atılır, daha sonra bütün hayat boyunca kaliteli hizmet üretmek amaçlanır. Bugün uygar dünyanın yapmaya ve uygulamaya çalıştığı, hakim kılmak istediği anlayışı 13. yüzyıldan bugüne kadar Anadolu'da yaşatan bir yapının adıdır Ahilik. Ahilik'te ben yoktur, biz vardır. Bizler dürüstlük, kardeşlik, doğruluk ekseninde bir bütünüz. Bu anlayış ile geçmişten günümüze kadar kültürümüzde yer almış, Ahiliğin bu bölgeye ve Anadolu coğrafyasına katmış olduğu en önemli değer olarak Ahiliği görmekteyiz."

Kırşehir Valisi Necati Şentürk de Ahilerin insanlığı, yardım severliği önemsediklerini belirtti.

"Ahiler için önemli olan bir diğer konu ise cömertliktir. diyen Şentürk, şöyle devam etti:

"Yani kendi ihtiyacın varken, kendi elindekini başkalarına vermektir. Yani iki dünyada iki cihanda kardeşliği tercih etmektir. Ahilerin infak etmesi yani sevdiği şeylerden Allah rızası için kardeşine de vermektir. Cömertlik, kul hakkı, can ve mal kardeşliği, ortaklaşa üretim ve paylaşım, birlikte yaşama kültürü, değerler eğitimi Ahiliğin olmazsa olmazlarıdır. İşte dünya daha bu kavramları tanımazken, bu topraklarda 700 yıl evvel bu ilkeleri, bu felsefeleri hayata geçirmişler ve bununla da bir medeniyet oluşmuş. Bugün dünyada görünen zalimlik ve haksızlıkların, zulmün arkasında yatan cehalettir. Bizim buna, bir medeniyet projesi ile karşı çıkmamız lazım. İşte bu medeniyet projesinin adı da Ahiliktir. Öyle bir tohum ki, bir medeniyetin tüm genetik kodlarını içerisinde barındırıyor. İşte o tohum Ahiliktir. Yeni medeniyetlere de ışık ve yol verecek olan da Ahiliktir. Milli ve yerli olan bu tohum, gönül coğrafyamızda kök salacak, çiçek açacaktır."

AK Parti milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Azerbeycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de konuşma yaptığı törende Dr. Yusuf Ekinci, "Ahilik" konulu panelde konuştu.

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile esnaf katıldı.

Kutlamalar, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.



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