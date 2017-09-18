17:14, 18 Eylül 2017 Pazartesi

İspanya Katalonya'nın mali kaynaklarına el koydu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya Maliye Bakanlığı, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuyla ilgili girişimlerini durdurmayan Katalonya özerk yönetiminin tüm mali kaynaklarına el koydu.

Bakanlar Kurulunun cuma günü yaptığı toplantı sonrasında Maliye Bakanı Cristobal Montoro'nun Katalonya özerk yönetim hükümetine verdiği 48 saatlik süre doldu.

İspanya demokrasi tarihinde ilk defa merkezi hükümet bir özerk yönetimin yerel bütçesine müdahale ederken, Katalonya'daki eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve memur maaşları gibi tüm temel kamu harcamalarının bundan böyle doğrudan İspanya maliyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti ise İspanya hükümetinin, "yasa dışı referandum için 1 avro bile harcatmayacağız" gerekçesiyle aldığı kararın iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

"Hükümetin bu adımı, özerk yönetimler için belirlenen bütçe istikrarını riske atmaktadır. Ne olacak bilmiyoruz. Onların (İspanya Hükümeti) da bildiğini zannetmiyorum. Çünkü bu bir ilk. Böyle bir uygulamanın haklılığı olamaz. Ama şu bilinmelidir ki, bu tip girişimler referandumun olmasını kesinlikle engellemeyecektir. Sadece istikrarı ve ekonomiyi etkiler."

İspanya'nın bütçe açığının Katalonya sayesinde düştüğünü savunan Junqueras, "Biz Katalonya'nın yüzde 2,9 olan bütçe açığının GSYH'ye olan oranını yüzde 0,9'a indirdik. Bu da İspanya'nın bütçe açığındaki düşüsün yüzde 80'ine denk geliyor. Kaynaklarımızı herkesten iyi biz kullanıyoruz. Katalonya'daki ekonomik büyüme İspanya genelinin üç katı."

Junqueras, İspanya hükümetinin aldığı kararın hiçbir yasal gerekçesinin bulunmadığını savundu.

Junqueras, "1 Ekim'de sandıkta, oy kağıtları da olacak. Ben her seçimde olduğu gibi 1 Ekim'de de sabah seçim merkezine giderek oyumu kullanacağım." dedi.

Öte yandan İspanya Ekonomi, Endüstri ve Rekabet Bakanı Luis de Guindos, bir İspanyol radyosuna verdiği demeçte Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimleri "akıl dışı" olarak niteledi.

De Guindos, Katalonya bağımsızlığının aynı zamanda AB'den ayrılış anlamına geldiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Katalonya bağımsız olsa otomatik olarak AB'nin ve Avro Bölgesi'nin dışında kalır. Bu, Katalan şirketlerin üretiminin yüzde 75'ini kaybetmeleri anlamına gelir. Yeni bir para birimi kurmak zorunda kalırlar ve bu da bankalar da çok büyük bir belirsizlik yaratır. Ve Katalonya'nın gayri safi yurt içi hasılası en az yüzde 25-30 düşer. Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri öyle akıl dışı ki, Avrupa böyle bir olasılığı bile görmüyor. Yatırımcılar ve finans piyasaları da Katalonya'nın bağımsızlığına inanmıyorlar. Bunda da haklılar çünkü İspanya hükümeti böyle bir şeye izin vermeyecek."

Bu arada İspanya jandarması, 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuyla ilgili operasyonlarını bugün de sürdürdü. Katalonya'nın Sabadell kentinde bulunan sanayi bölgesindeki bir şirkete baskın düzenleyen jandarmanın, referandumla bağlantılı çok sayıda malzemeye el koyduğu açıklandı.