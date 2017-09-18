Ukrayna’da Kırım Tatar gençlik meclisi oluşturulacak

Kiev’de bugün düzenlenen toplantıda konuşan Qirim Young eğitim projesi organizatörlerinden olan Yaşar Fazılov, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da gençlerin her türlü girişimi yok edildiği için, bugün Kırım Tatar halkının genç neslinin acil eğitilme ve aydınlatılma ihtiyacı duyulduğunu kaydetti. Bu durumda Fazılova göre yetişkinlerin genç neslin gelişimin yönünü belirlemesi gerekiyor.
Toplantıya katılan QHA muhabirinin aktardığına göre Fazılov, “Büyük (yetişkin) nesil olarak bizim hedefimiz; yardım etmek, bir şeyler öğretmek, destek olmak. Bu şekilde de proje oluşturma fikri meydana geldi. Ana amaç aktif gençleri bir araya getirmek, Ukrayna toplumundaki aktif faaliyetlere çekmek ve hangi yönde hareket edileceği hususunda yardımcı olmak. Kırım’ın işgalden kurtarılması ve milli özerkliğin oluşturulması gibi Ukrayna’nın gündemindeki konuların ele alınması ve tartışılması çerçevesinde bu girişimleri gelecekte hayata geçirecek gençleri şekillendirmek çok önemli.” diye konuştu.
Ukrayna Enformasyon Politika Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, sivil hükümet işlevleri taşıyan Kırım Tatar gençlik meclisinin oluşturulmasının Ukrayna Enformasyon Politika Bakanlığı'nın stratejisine uyduğunu, bu yüzden gelecekte işgal edilen yarımadanın ve Ukrayna ana kısmının birleşmesi için böyle bir platform oluşturacağını ifade etti.
Ceppar konuyla ilgili olarak, ”Bu proje Ukrayna Enformasyon Politika Bakanlığı'nın iki stratejisinin amaçlarına uyuyor: Kırım’ın reintegrasyon (yeniden entegrasyon) stratejisi ve Kırım Tatarların kamu diplomasisi stratejisi. İşgalci yönetimin ve Rus propagandasının amacının bölmek ve Kırım’ı, Ukrayna’dan hem mesafe hem de enformasyon ve siyasi olarak uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmak olduğunu anlıyoruz” diye konuştu.
Kültürlerarası diyalog ve Avrupa değerlerinin Doğu Avrupa'ya entegrasyonu konuları üzerinde çalışan Alman sivil örgütlerinin de projenin hayata geçirilmesi çalışmalarına katılacağı bildirildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Lviv’de 1-8 Ekim tarihleri arasında Kırım Tatarlarının genç kuşağının insani ve kurumsal kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan eğitim çalışmaları yapılacak.
Kaynak: Kırım Haber Ajansı
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