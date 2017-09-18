17:52, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Nijerya'da intihar saldırısı: 15 ölü





Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Mashalari köyünde Boko Haram terör örgütünün düzenlediği çifte intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı belirtildi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, mayıs ayından beri tedavi gördüğü İngiltere'den dönüşünde, 19 Ağustos'ta ordu komutanlarına çağrı yaparak Boko Haram'a karşı silahlı mücadelenin artırılmasını istemişti. Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen Boko Haram, Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkesi Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olmayı sürdürüyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'dan itibaren kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı.

İlgili Konular Nijerya Boko haram saldırı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.