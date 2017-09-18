18:24, 18 Eylül 2017 Pazartesi

AB ile Bosna Hersek arasında ulaştırma anlaşması





AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc (sağda) ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç (solda), Brüksel'de Ulaştırma Toplumu Anlaşmasını imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc (sağda) ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç (solda), Brüksel'de Ulaştırma Toplumu Anlaşmasını imzaladı

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