'Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'

Filistinli siyasi analistler, Hamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi feshetmesiyle birlikte uzlaşının sağlanacağı konusunda "iyimser" olmadıklarını belirtiyor.
Hamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi feshetmesi, Gazze'deki görevi Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmesi, genel seçimlere gidilmesi ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğu yönünde aldığı bir dizi kararı AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, hareketin, söz konusu adımla Mısır'ın pozisyonunu kendi lehine şekillendirmek ve topu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a atmak istediğini söyledi.
Siyasi analist Adnan Ebu Amir, "Hamas'ın, İdari Komiteyi feshederek Mısır'ın arabuluculuğuna olumlu karşılık vermesi, doğru yönde atılmış bir adım ancak uzlaşı dosyasının önünde hala sorunlar var." dedi.
Hamas'ın söz konusu kararı alarak Kahire yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirten Ebu Amir, İdari Komite'nin feshedilmesiyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bahanelerini ortadan kaldıracak bir hamle yapıldığını kaydetti.
Ebu Amir, "Ancak bu adım ciddi bir Filistin uzlaşısına yakın olduğumuz anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.
El-Eyyam gazetesi köşe yazarlarından Talal Avkel ise "Hamas'ın İdari Komite'yi feshetmesi ve Filistin hükümetini Gazze'ye davet etmesi, uzlaşıya giden yolu kolaylaştırma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.
Hamas'ın, "Uzlaşı yolunda İdari Komite engel ise o problemi çözdük." mesajı vermek istediğini belirten Avkel, ancak sorunun İdari Komite olduğunu düşünmediğini dile getirdi.
"İyimser değilim. Her seferinde Hamas ile Fetih arasındaki engeller kaldırıldı gibi gözüküyor ama sonrasında başka problemler çıkıyor." diye konuşan Avkel, Kahire görüşmeleri ve İdari Komite'nin feshinin, taraflar arasındaki ayrılığı bitireceğinden emin olamadığını aktardı.
Siyasi analist Husam ed-Deceni de Hamas'ın, Filistin meselesinde Mısır'a bir rol ve konum vermek, Kahire ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.
Hamas'ın siyasi olarak doğru bir hamle yaptığını, Mısır'ı yanına çekmek istediğini kaydeden Deceni, "Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı. Komite'nin feshi, Abbas'ın Gazze'ye karşı son yaptırımları konusundaki tutumunu netleştirmek için gerçekleştirildi." diye konuştu.
İdari Komite feshedilerek atılan bu adımı, "Hamas için iyi bir sıçrama" olarak değerlendiren Deceni, Abbas'ın Gazze'ye yönelik uygulamalarından geri adım atıldığı yönünde açıklama beklediğini dile getirdi.
Deceni, "Uzlaşı konusunda daha önce yaşananlardan hareketle taraflar arasında yeni anlaşmazlık noktalarının ortaya çıkmasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.
Gazze'deki Hamas Hükümeti'nin, mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.
Hamas, ağustos ayının başlarında, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bölünmeye son verilmesi kapsamında İdari Komiteyi feshetmeyi de içeren yeni bir siyasi girişim önerisi sunmuştu.
Fetih Hareketi ve Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ise daha önce birçok kez Hamas'a "Gazze'deki İdari Komite'nin koşulsuz feshi, Filistin Hükümeti'nin Gazze'de etkin hale gelmesi ve seçimlere gidilmesi" çağrısında bulunmuştu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, 9 Eylül'de Gazze'den ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, uzlaşı için Kahire'de Fetih Hareketi yöneticileriyle hemen masaya oturabileceklerini belirterek, "Hamas, Gazze'de kurulan İdari Komite'yi feshetmeye, Uzlaşı Hükümeti'nin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlamaya ve seçimleri yapmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump, "BM'nin dünyadaki insanların tekrar güvenini kazanmasını istiyoruz. Bunun için BM bütün yönetim birimlerini hesap verebilir hale getirmeli, süreç yerine sonuçlara odaklanmalı" dedi
Missouri eyaletinde 6 yıl önce siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraat etmesine tepki gösteren siyahilerin düzenlediği gösterilerde 80'den fazla kişi gözaltına alındı
Siyasi analist Deceni, "Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı. Komite'nin feshi, Abbas'ın Gazze'ye karşı son yaptırımları konusundaki tutumunu netleştirmek için gerçekleştirildi" dedi
Alman hükümeti geçen hafta sonu Köln'de düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali'nin PKK'nın gösterisine dönüşmesi konusunda tatmin edici cevap veremedi
AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc (sağda) ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç (solda), Brüksel'de Ulaştırma Toplumu Anlaşmasını imzaladı
Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna’da Qirim Young eğitim projesi çerçevesinde Kırım Tatar gençlik meclisinin oluşturulacağı bildirildi.
İspanya'dan çok sert Katalonya tedbiri: Mali kaynaklara el konuldu
BM verilerine göre Nijerya'da kolera ile mücadele için 9,9 milyon dolara gerekli
Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı cezaevinden kaçtı.
Afganistan'ın Nangarhar şehrinin Açin ilçesine bağlı Mamand Dere bölgesinde DEAŞ mevzileri bombalandı
Franmsa Dışişleri Bakanı, IKBY'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi
Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu mültecileri ağırladı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Maungdaw kentindeki Nondakhali köyünde yakılan evlerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı
BMGK'nın Myanmar ordusuna kapsamlı silah ambargosu uygulaması talep edildi