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Filistin
18:36, 18 Eylül 2017 Pazartesi

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'Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'
'Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'

Siyasi analist Deceni, "Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı. Komite'nin feshi, Abbas'ın Gazze'ye karşı son yaptırımları konusundaki tutumunu netleştirmek için gerçekleştirildi" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli siyasi analistlerHamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi feshetmesiyle birlikte uzlaşının sağlanacağı konusunda "iyimser" olmadıklarını belirtiyor.

Hamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi feshetmesi, Gazze'deki görevi Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmesi, genel seçimlere gidilmesi ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğu yönünde aldığı bir dizi kararı AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, hareketin, söz konusu adımla Mısır'ın pozisyonunu kendi lehine şekillendirmek ve topu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a atmak istediğini söyledi.

Siyasi analist Adnan Ebu Amir, "Hamas'ın, İdari Komiteyi feshederek Mısır'ın arabuluculuğuna olumlu karşılık vermesi, doğru yönde atılmış bir adım ancak uzlaşı dosyasının önünde hala sorunlar var." dedi.

Hamas'ın söz konusu kararı alarak Kahire yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirten Ebu Amir, İdari Komite'nin feshedilmesiyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bahanelerini ortadan kaldıracak bir hamle yapıldığını kaydetti.

Ebu Amir, "Ancak bu adım ciddi bir Filistin uzlaşısına yakın olduğumuz anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

"UZLAŞIYA GİDEN YOLU KOLAYLAŞTIRMA GİRİŞİMİ "

El-Eyyam gazetesi köşe yazarlarından Talal Avkel ise "Hamas'ın İdari Komite'yi feshetmesi ve Filistin hükümetini Gazze'ye davet etmesi, uzlaşıya giden yolu kolaylaştırma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın, "Uzlaşı yolunda İdari Komite engel ise o problemi çözdük." mesajı vermek istediğini belirten Avkel, ancak sorunun İdari Komite olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

"İyimser değilim. Her seferinde Hamas ile Fetih arasındaki engeller kaldırıldı gibi gözüküyor ama sonrasında başka problemler çıkıyor." diye konuşan Avkel, Kahire görüşmeleri ve İdari Komite'nin feshinin, taraflar arasındaki ayrılığı bitireceğinden emin olamadığını aktardı.

"YENİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÇIKMASINDAN KORKUYORUZ"

Siyasi analist Husam ed-Deceni de Hamas'ın, Filistin meselesinde Mısır'a bir rol ve konum vermek, Kahire ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Hamas'ın siyasi olarak doğru bir hamle yaptığını, Mısır'ı yanına çekmek istediğini kaydeden Deceni, "Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı. Komite'nin feshi, Abbas'ın Gazze'ye karşı son yaptırımları konusundaki tutumunu netleştirmek için gerçekleştirildi." diye konuştu.

İdari Komite feshedilerek atılan bu adımı, "Hamas için iyi bir sıçrama" olarak değerlendiren Deceni, Abbas'ın Gazze'ye yönelik uygulamalarından geri adım atıldığı yönünde açıklama beklediğini dile getirdi.

Deceni, "Uzlaşı konusunda daha önce yaşananlardan hareketle taraflar arasında yeni anlaşmazlık noktalarının ortaya çıkmasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.

İDARİ KOMİTE

Gazze'deki Hamas Hükümeti'nin, mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Hamas, ağustos ayının başlarında, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bölünmeye son verilmesi kapsamında İdari Komiteyi feshetmeyi de içeren yeni bir siyasi girişim önerisi sunmuştu.

Fetih Hareketi ve Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ise daha önce birçok kez Hamas'a "Gazze'deki İdari Komite'nin koşulsuz feshi, Filistin Hükümeti'nin Gazze'de etkin hale gelmesi ve seçimlere gidilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, 9 Eylül'de Gazze'den ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, uzlaşı için Kahire'de Fetih Hareketi yöneticileriyle hemen masaya oturabileceklerini belirterek, "Hamas, Gazze'de kurulan İdari Komite'yi feshetmeye, Uzlaşı Hükümeti'nin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlamaya ve seçimleri yapmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.



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