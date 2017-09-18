19:04, 18 Eylül 2017 Pazartesi

ABD'de devam eden siyahilerin gösterisinde 80 gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Missouri eyaletinde 6 yıl önce siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraat etmesine tepki gösteren siyahilerin düzenlediği gösterilerde 80'den fazla kişi gözaltına alındı.

St. Louis'te 2011'de uyuşturucu sattığından şüphelendiği 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derece cinayetten yargılanan eski polis memuru Jason Stockley için verilen beraat kararının ardından sokağa dökülen siyahilerin gösterileri cuma gününden bu yana devam ediyor.

"St. Louis Post-Dispatch" gazetesinde yer alan habere göre, Belediye Başkanı Lyda Krewson, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gündür devam eden gösterilerde gündüzleri sakin, geceleri ise olaylı geçtiğini belirtti. Bu durumun "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Krewson, "Göstericilerin çevreye verdiği zararı hoş göremeyiz." dedi.

CNN'in haberine göre, üst düzey polis yetkilisi Larry O'Toole da polise saldıran ve çevre binalarda tahribata yol açan göstericilerin gözaltına alındığını kaydetti.

O'Toole, "Bazı suçlular, kolluk kuvvetlerine kimyasal madde ve taş fırlattı. Gösteriler sırasında bazı güvenlik yetkilileri yaralandı.Yaralanan yetkililerimiz arasında durumu kritik olan yok. Hepsi yakında göreve dönecek." dedi.

Cumartesi günkü gösteride St. Louis'in konserler ve gece hayatıyla tanınan banliyösü Delmar Loop'da toplanan ve siyahilerin haklarını savunan slogan atan göstericiler, polisin "dağılın" çağrısına uymamıştı.

Bölgeye zırhlı araçlarla yüzlerce polisin sevk edilmesi üzerine bir sokağa sığınan göstericiler, camları kırarak polisle çatışmaya girmiş, polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler gözaltına alınmış, göz yaşartıcı gaz fişeği isabet eden bir kişi ise yaralanmıştı.