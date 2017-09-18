19:05, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Adıyaman'da çapa makinesi devrildi: 14 yaralı





Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde römorklu çapa makinesinin devrilmesi sonucu aynı aileden 14 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde römorklu çapa makinesinin devrilmesi sonucu aynı aileden 14 kişi yaralandı. Mehmet Ünal yönetimindeki çapa makinesi, Çelikhan-Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile aracın römorkunda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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