19:10, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden Arakan'a insani yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Köln kentindeki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla "Arakan kan ağlıyor, Avrupalı Türkler yardım elini uzatıyor" konulu kampanyanın tanıtımı yapıldı.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren, 2012'de başlayan saldırılar sonrası topraklarından edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanların büyük acılar yaşadığını hatırlattı.

Yaşananların soykırım olarak telakki edilebileceğini kaydeden Sırakaya, "Şiddetini arttıran saldırılarda binlercesi hayatını kaybeden, onbinlercesi göç yoluna düşen Arakanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı, bölgeden yükselen yardım çığlıklarına sesiz kalmayarak yeniden harekete geçti. Biz de bu yardımlara UETD olarak Avrupa'dan bir katkı sunmak istedik." dedi.

Sırakaya, Avrupa'da yaşayan Türkleri Arakanlılara sahip çıkmaya davet ederek, şunları söyledi:

"Türk kızılayı ile birlikte çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yarasına merhem olmak, ülkeleri Myanmar'da göçmen durumuna düşen, zorunlu olarak göç ettikleri ülkelerde Arakanlılara ulaştırmak için yardım kampanyası başlattık. Avrupalı Türkleri bir kez daha bu çığlığa sessiz kalmamaya ve Arakanlı Müslümanlarla dayanışmaya davet ediyoruz."

Yardımlar Türk Kızılayının "Ziraat Bank International AG Frankfurt, IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01" numaralı hesabına yatırılabilecek.