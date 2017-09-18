19:17, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Erdoğan: Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi şarttır





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesinin şart olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi New York'ta yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şarttır." dedi.

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