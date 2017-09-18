Güncelleme: 19:15, 18 Eylül 2017 Pazartesi

TSK'nın Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatı sürüyor





Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlatılan tatbikat devam ediyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlatılan tatbikat sürüyor. TSK tarafından başlatılan tatbikat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki arazide yapılıyor. Tatbikata büyük bölümü tank olmak üzere, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda araç katılıyor. Askeri araçlar konuşlandıkları arazide gün boyu tatbikat yaptı. Tankların sürekli manevra yaptığı bölgede tatbikat devam ediyor. Öte yandan zırhlı araçlarla söz konusu bölgeye asker sevkiyatı yapıldığı ve iş makineleriyle söz konusu bölgede mevzi kazıldığı görüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmiş, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların sürdürüldüğü kaydedilmişti.

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