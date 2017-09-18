20:01, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Haşdi Şabi'den Kerkük'e askeri sevkiyat





İran destekli Haşdi Şabi milisleri, referandumun yapılacağı Kerkük kentinde ağır silahlarla askeri güç sevkiyatı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran destekli Haşdi Şabi güçleri, ağır silahlarla, 25 Eylül'de referandumun yapılacağı Kerkük vilayetinin güneyine konuşlandığı belirtildi. Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Mehdi yaptığı açıklamada, Bağdat'tan gelen yaklaşık 70 araçlık Haşdi Şabi milisleri, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesiyle Tazehurmatu kasabasına yerleştiğini ifade etti. Mehdi, Haşdi Şabi'nin DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice operasyonu için ağır silahlarla sevkiyat yaptığını kaydetti. Kerkük'e yapılan askeri sevkiyattan sonra Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in de kente gelerek buradaki komutanlarla Türkmen Beşir köyünde toplantı yaptığı aktarıldı.

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