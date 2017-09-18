20:11, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Guterres'ten BM'ye bürokrasi eleştirisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD tarafından BM'de düzenlenen üst düzey katılımlı "BM Reformu" toplantısında yaptığı konuşmada, kuruluştaki bürokrasiyi eleştirdi.

"REFORM YAPILMASI BİR ZORUNLULUK"

"Bazen kendi kurallarımızın, bizim etkisiz olmamız için kurulmuş bir komplo olabileceği düşüncesine kapılıyorum." diyen Guterres, BM'den yardım bekleyen muhtaç durumdaki insanlar için reform yapılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

"GENİŞ KAPSAMLI YÖNTİM REFORMU PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ"

BM'nin en önemli görevlerinin başında arabuluculuk ve barışın korunmasının geldiğine işaret eden Guterres, "Barış ve güvenlik yapımızı reforme ediyoruz. Önleyici eylemler ve arabuluculuk konularında daha hızlı, barışı koruma operasyonlarında daha etkili olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM'nin yönetimi konusunda da önemli reform faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek "Prosedürlerin kolaylaştırılması, karar alma süreçlerinin yerelleştirilmesi, şeffaflığın artırılması, verimlilik ve hesap verebilirlilik konularında geniş kapsamlı yönetim reformu projesi yürütüyoruz."