Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:44, 18 Eylül 2017 Pazartesi
Avrupa
20:11, 18 Eylül 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Guterres'ten BM'ye bürokrasi eleştirisi
Guterres'ten BM'ye bürokrasi eleştirisi

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD tarafından BM'de düzenlenen üst düzey katılımlı "BM Reformu" toplantısında yaptığı konuşmada, kuruluştaki bürokrasiyi eleştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD tarafından BM'de düzenlenen üst düzey katılımlı "BM Reformu" toplantısında yaptığı konuşmada, kuruluştaki bürokrasiyi eleştirdi.

"REFORM YAPILMASI BİR ZORUNLULUK"

"Bazen kendi kurallarımızın, bizim etkisiz olmamız için kurulmuş bir komplo olabileceği düşüncesine kapılıyorum." diyen Guterres, BM'den yardım bekleyen muhtaç durumdaki insanlar için reform yapılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

"GENİŞ KAPSAMLI YÖNTİM REFORMU PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ"

BM'nin en önemli görevlerinin başında arabuluculuk ve barışın korunmasının geldiğine işaret eden Guterres, "Barış ve güvenlik yapımızı reforme ediyoruz. Önleyici eylemler ve arabuluculuk konularında daha hızlı, barışı koruma operasyonlarında daha etkili olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM'nin yönetimi konusunda da önemli reform faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek "Prosedürlerin kolaylaştırılması, karar alma süreçlerinin yerelleştirilmesi, şeffaflığın artırılması, verimlilik ve hesap verebilirlilik konularında geniş kapsamlı yönetim reformu projesi yürütüyoruz." 



İlgili Konular BM Guterres
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
İhvan'dan seçim açıklaması Tanımayacağız
İhvan'dan seçim açıklaması: Tanımayacağız

İhvan'ın resmi sözcüsü Fehmi, Mısır'da gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayacaklarını söyledi
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'te açlık tehlikesiyle karşı karşıya'
'Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'te açlık tehlikesiyle karşı karşıya'

Save the Children Vakfı, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların açlıkla yüz yüze olduğunu açıkladı
Guterres'ten BM'ye bürokrasi eleştirisi
Guterres'ten BM'ye bürokrasi eleştirisi

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD tarafından BM'de düzenlenen üst düzey katılımlı "BM Reformu" toplantısında yaptığı konuşmada, kuruluştaki bürokrasiyi eleştirdi
Haşdi Şabi'den Kerkük'e askeri sevkiyat
Haşdi Şabi'den Kerkük'e askeri sevkiyat

İran destekli Haşdi Şabi milisleri, referandumun yapılacağı Kerkük kentinde ağır silahlarla askeri güç sevkiyatı yaptı
quot BM'nin insanların güvenini tekrar kazanmasını istiyoruz quot
"BM'nin insanların güvenini tekrar kazanmasını istiyoruz"

ABD Başkanı Trump, "BM'nin dünyadaki insanların tekrar güvenini kazanmasını istiyoruz. Bunun için BM bütün yönetim birimlerini hesap verebilir hale getirmeli, süreç yerine sonuçlara odaklanmalı" dedi
ABD'de devam eden siyahilerin gösterisinde 80 gözaltı
ABD'de devam eden siyahilerin gösterisinde 80 gözaltı

Missouri eyaletinde 6 yıl önce siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraat etmesine tepki gösteren siyahilerin düzenlediği gösterilerde 80'den fazla kişi gözaltına alındı
Hamas İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'
'Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'

Siyasi analist Deceni, "Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı. Komite'nin feshi, Abbas'ın Gazze'ye karşı son yaptırımları konusundaki tutumunu netleştirmek için gerçekleştirildi" dedi
Almanya PKK konusunda tatmin edici cevap veremiyor
Almanya, PKK konusunda tatmin edici cevap veremiyor

Alman hükümeti geçen hafta sonu Köln'de düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali'nin PKK'nın gösterisine dönüşmesi konusunda tatmin edici cevap veremedi
AB ile Bosna Hersek arasında ulaştırma anlaşması
AB ile Bosna Hersek arasında ulaştırma anlaşması

AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc (sağda) ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç (solda), Brüksel'de Ulaştırma Toplumu Anlaşmasını imzaladı
Nijerya'da intihar saldırısı 15 ölü
Nijerya'da intihar saldırısı: 15 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna da Kırım Tatar gençlik meclisi oluşturulacak
Ukrayna’da Kırım Tatar gençlik meclisi oluşturulacak

Ukrayna’da Qirim Young eğitim projesi çerçevesinde Kırım Tatar gençlik meclisinin oluşturulacağı bildirildi.
İspanya Katalonya'nın mali kaynaklarına el koydu
İspanya Katalonya'nın mali kaynaklarına el koydu

İspanya'dan çok sert Katalonya tedbiri: Mali kaynaklara el konuldu
Nijerya'da kolera ile mücadele
Nijerya'da kolera ile mücadele

BM verilerine göre Nijerya'da kolera ile mücadele için 9,9 milyon dolara gerekli
Yunanistan da iki Türk cezaevinden firar etti
Yunanistan’da iki Türk cezaevinden firar etti

Yunanistan’a yasa dışı göçmen getirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Türk vatandaşı cezaevinden kaçtı.
Afganistan'da 9 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 9 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Nangarhar şehrinin Açin ilçesine bağlı Mamand Dere bölgesinde DEAŞ mevzileri bombalandı
Fransa'dan IKBY'nin referandum kararı hakkında açıklama
Fransa'dan IKBY'nin referandum kararı hakkında açıklama

Franmsa Dışişleri Bakanı, IKBY'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi

Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı

Guterres, BMGK'yı Arakan için göreve çağırdı
Guterres BMGK'yı Arakan için göreve çağırdı

BM: Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıyayız
BM Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıyayız

Gazze'yi ziyarete giden Guterres'e protesto
Gazze'yi ziyarete giden Guterres'e protesto

Hamas, Guterres'in Gazze ziyaretinden memnun
Hamas Guterres'in Gazze ziyaretinden memnun

BM Genel Sekreterinden iki devletli çözüm vurgusu
BM Genel Sekreterinden iki devletli çözüm vurgusu

Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek Guterres'ten bir ilk
Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek Guterres'ten bir ilk

Guterres'ten Kuzey Kore açıklaması
Guterres'ten Kuzey Kore açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 