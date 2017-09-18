'Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'te açlık tehlikesiyle karşı karşıya'

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Independent'ın haberine göre, Save the Children Bangladeş Direktörü Mark Pierce, yaptığı açıklamada, Bangladeş'e geçen yüz binlerce Arakanlı Müslümanın gıda, su ve barınak yokluğu çektiğini dile getirerek, "Birçok insan aç, yorgun, yanlarında su ve gıda olmadan Bangladeş'e geçiyor." dedi.
Pierce, "Ben, özellikle ihtiyaç sahibi insanların sayısının çokluğu nedeniyle gıda, barınak, su ve temel hijyen ihtiyaçlarının yeterince karşılanamadığından endişeliyim. Eğer aileler, temel ihtiyaçlarını karşılayamazsa acının boyutları daha kötü olacak ve bu durum can kayıplarına yol açabilir." diye konuştu.
Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Pierce, "Bu ancak uluslararası toplum, mali yardım için adım atarsa gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Vakıftan yapılan açıklamada da yıl sonuna kadar 600 bini çocuk 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçeceğinin tahmin edildiğine değinilerek bu çocuklardan çoğunun "bir başına, yardıma muhtaç", istismar ve kaçakçılık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.
Vakıf, Bangladeş'e geçen birçok çocuğun da anne babalarının öldürülmesine şahit olduğunu aktardı.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.
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