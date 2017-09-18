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Ortadoğu
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İhvan'dan seçim açıklaması: Tanımayacağız
İhvan'dan seçim açıklaması: Tanımayacağız

İhvan'ın resmi sözcüsü Fehmi, Mısır'da gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayacaklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) resmi sözcüsü Talat Fehmi, Mısır'da gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayacaklarını söyledi.

Fehmi yaptığı açıklamada, İhvan'ın, Mısır'da yapılması planlanan hiçbir seçimi tanımayacağını belirterek, yapılacak seçimlerin İhvan ile yakından uzaktan alakasının olmadığının altını çizdi.

"MURSİ BU ÜLKENİN MEŞRU CUMHURBAŞKANIDIR"

Fehmi, şunları kaydetti:

"Muhammed Mursi yetkilerini kimseye devretmedi ve hala bu ülkenin meşru cumhurbaşkanıdır. İhvan ise bu durumda yapılacak her türlü seçimi tanımayacak. Mısır'da meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin halkı sandığa çağırmadan yapılacak cumhurbaşkanlığı, parlamento veya yerel seçimlerin hepsini anayasal olarak geçersiz görüyoruz."

İhvan'ın, 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etme veya mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye rakip olacak adayı destekleme yönünde bir çalışması olup olmadığına ilişkin soru üzerine Fehmi, "Bu seçimlerle yakından uzaktan alakamız yok." diye konuştu.



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