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Hamas, Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmek istiyor
Hamas, Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmek istiyor

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmesi için hemen izin vermesi çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmesi için hemen izin vermesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, Mısır'ın çabalarına karşılık vererek, İdari Komite'nin feshi yönünde sorumlu bir karar aldı. Bundan sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Fetih hareketinden, oyalanmadan veya ertelemeden Gazze'deki tüm görevlerini ve sorumluluklarını üstlenmesi için Rami el-Hamdallah hükümetine hemen izin vermesi bekleniyor." denildi.

Açıklamada, Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik önlemlerin iptali için acilen bir adım atması gerektiği vurgulandı.

Hamas, 17Eylül'de yaptığı yazılı açıklama ile Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasını, genel seçimlere gidilmesini ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf Mahmud ise hükümetin bütün sorumlulukları üzerine alarak Gazze'ye geçmeye hazır olduğunu belirtmişti. Mahmud ayrıca, Hamas ve Fetih Hareketi'nin 'İdari Komite'nin fesh edilmesine ilişkin yapılan açıklamalara işaret ederek, hükümetin bakanlıkları ve giriş kapılarını teslim alması ve eski memurların görevlerine yeniden dönmesi gerektiğini kaydetmişti.

Gazze'deki Hamas Hükümeti'nin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Hamas, ağustos ayının başlarında, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bölünmeye son verilmesi kapsamında İdari Komiteyi feshetmeyi de içeren yeni bir siyasi girişim önerisi sunmuştu.

Fetih Hareketi ve Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas ise daha önce birçok kez Hamas'a "Gazze'deki İdari Komite'nin koşulsuz feshi, Filistin Hükümeti'nin Gazze'de etkin hale gelmesi ve seçimlere gidilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, 9 Eylül'de Gazze'den ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, uzlaşı için Kahire'de Fetih Hareketi yöneticileriyle hemen masaya oturabileceklerini belirterek, "Hamas, Gazze'de kurulan İdari Komite'yi feshetmeye, Uzlaşı Hükümeti'nin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlamaya ve seçimleri yapmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.



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