Güncelleme: 01:18, 19 Eylül 2017 Salı

Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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