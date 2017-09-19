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04:09, 19 Eylül 2017 Salı
Avrupa
Güncelleme: 01:49, 19 Eylül 2017 Salı

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Ruhani'den ABD için 'ağır bedel öder' uyarısı
Ruhani'den ABD için 'ağır bedel öder' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin "ağır bedel" ödeyeceğini belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin "ağır bedel" ödeyeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Ruhani, CNN televizyon kanalına verdiği özel mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Böyle bir anlaşmayı bozmasının ABD'ye ağır bedeli olacaktır ve Amerikalıların, işlerine gelmeyecek bu ağır bedeli ödemek isteyeceklerini sanmıyorum." dedi.

Trump yönetiminin anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin uluslararası toplum nazarında güveninin azalacağını söyleyen Ruhani, "Trump'ın öngörülemez tavır ve tepkilerini göz önünde bulundurarak biz de anlaşmadan çekilmesi durumunda nasıl sert bir tepki vereceğimizi düşündük." diye konuştu.

Ruhani ayrıca Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam nedeniyle kınanması gerektiğini söyledi.

Arakanlı Müslümanlar için yapılan insani yardımın Myanmar hükümetine değil, Bangladeş'e yapılması gerektiğini dile getiren Ruhani, yardımların asıl mülteci kamplarında yaşayan Arakanlılara ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Ruhani ayrıca DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Arakan halkını "istismar edebileceğini" sözlerine ekledi.



İlgili Konular ruhani iran ABD
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