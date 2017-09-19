Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edildi

İspanya, "istenmeyen kişi" ilan edilen Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek.
Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, nükleer ve füze denemelerinden dolayı Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı alındığını ve bunun kendisine iletildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dastis gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığa çağrılan Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a ülkeyi terk etmesi için 30 Eylül'e kadar süre verildiğini söyledi.
Dastis, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleriyle ilgili gerek bu ülke yetkililerinin gerekse büyükelçisinin defalarca uyarıldığını hatırlatarak Kuzey Kore'nin buna rağmen denemelerine devam ettiğini kaydetti.
İspanya'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'nin ülkeyi terk edeceğini ifade eden Dastis, "Uluslararası güvenlik ve barış için ciddi bir tehdit olan bu programa karşı böyle bir karar almak gerekliydi." dedi.
İspanya, nükleer ve füze denemelerinden dolayı Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.
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