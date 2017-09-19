09:11, 19 Eylül 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- BM 72. Genel Kurulu başlıyor

- Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alacak, Genel Kurul'a hitap edecek.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, İİT Rohingya Temas Grubu Toplantısı'na iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu I. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini'nin ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyon ile ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin ev sahipliğinde heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile katılacak.

- ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanları BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

(New York)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ahlatcı Metal Rafinerisini ziyaret edecek, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Çorum/11.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(Yozgat/10.00)

2- 19 Eylül Gaziler Günü

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecek programa katılacak.

- Kaya, Kore Gazisi İsmail Üstel ile 15 Temmuz ve terörle mücadele gazilerini ziyaret edecek.

(Ankara/14.30/11.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, JW Marriott Hotel'de düzenlenecek Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hilton Hotel'de, Afrika büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Şuhut Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/12.00-15.30)

6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkta Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci'yi kabul edecek, Hilton Garden Inn'deki 3. Halk Sağlığı Günleri 2017 Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00)



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, temel atma ve açılış törenlerine katılacak.

(Osmaniye/10.15-16.30)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Esnaf Odaları Birliği Ahilik Haftası kutlama törenine, Divan Oteli'nde Gaziler Anma Günü Programı'na katılacak, çeşitli incelemelerde bulunacak, Hilton Oteli'nde Ticaret Borsası kuruluş yıl dönümü etkinliğine iştirak edecek.

(Mersin/10.30-19.30)

3- TÜİK, 2017 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine, 11 ay ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları takip ediliyor.

(Erbil)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek, 30. Ahilik Kutlamaları'na katılacak.

(Kırşehir/10.00/14.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turu, oynanacak 15 maçla başlayacak.