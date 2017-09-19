Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- BM 72. Genel Kurulu başlıyor
- Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alacak, Genel Kurul'a hitap edecek.
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, İİT Rohingya Temas Grubu Toplantısı'na iştirak edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu I. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini'nin ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyon ile ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin ev sahipliğinde heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile katılacak.
- ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanları BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
(New York)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ahlatcı Metal Rafinerisini ziyaret edecek, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.
(Çorum/11.00/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.
(Yozgat/10.00)
2- 19 Eylül Gaziler Günü
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecek programa katılacak.
- Kaya, Kore Gazisi İsmail Üstel ile 15 Temmuz ve terörle mücadele gazilerini ziyaret edecek.
(Ankara/14.30/11.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, JW Marriott Hotel'de düzenlenecek Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hilton Hotel'de, Afrika büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Şuhut Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(Afyonkarahisar/12.00-15.30)
6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkta Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci'yi kabul edecek, Hilton Garden Inn'deki 3. Halk Sağlığı Günleri 2017 Sempozyumu'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00/11.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, temel atma ve açılış törenlerine katılacak.
(Osmaniye/10.15-16.30)
2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Esnaf Odaları Birliği Ahilik Haftası kutlama törenine, Divan Oteli'nde Gaziler Anma Günü Programı'na katılacak, çeşitli incelemelerde bulunacak, Hilton Oteli'nde Ticaret Borsası kuruluş yıl dönümü etkinliğine iştirak edecek.
(Mersin/10.30-19.30)
3- TÜİK, 2017 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine, 11 ay ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları takip ediliyor.
(Erbil)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek, 30. Ahilik Kutlamaları'na katılacak.
(Kırşehir/10.00/14.00)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turu, oynanacak 15 maçla başlayacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.
Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddeti görüşmek üzere Bangladeş’e gidecek.
Yeni adli yıl başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.