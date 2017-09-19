09:38, 19 Eylül 2017 Salı

Duterte'den BM'ye: Uyuşturucu operasyonlarına katılın





Duterte, BM İnsan Hakları Konseyine ülkede büro açması ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına katılması çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine ülkede büro açması ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına katılması çağrısında bulundu. Duterte, geçen hafta operasyon sırasında ölen polis memurunun evini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinden bizzat resmi kanallar yoluyla Filipinler'de büro açmasını isteyeceğini söyledi. Filipinler Devlet Başkanı, Konseyin ofiste görevlendireceği kişilerle her bir karakolun operasyonlarını gözlemleyebileceğini belirterek, "Polise, BM İnsan Hakları Konseyi olmadan operasyon düzenlememe ve herkesin kamera takması talimatı vereceğim." ifadesini kullandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Duterte'nin uyuşturucu operasyonlarında şüphelilere yönelik "öldürmek için vur politikasına açık desteğinden" ötürü derin endişe duyduğunu açıklamıştı. Filipinler'de geçen hafta Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada İnsan Hakları Komisyonunun (CHR) bütçesi, 14,69 milyon dolardan 20 dolara düşürülmüştü. Öte yandan Temsilciler Meclisi, Filipinler polisinin uyuşturucu karşıtı operasyonları için 17,68 milyon dolarlık bütçeyi kabul etmişti. Rodrigo Duterte, 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü. Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle itham ediyor.

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