09:47, 19 Eylül 2017 Salı

Maria kasırgası Dominika'da taş üstünde taş bırakmadı





Irma kasırgasının ardından Maria kasırgasının vurduğu Dominika, tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irma kasırgasının ardından Maria kasırgasının vurduğu Dominika, tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşıyor. BBC'nin haberine göre, Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, kasırga nedeniyle ülkenin "büyük hasara" uğradığını belirtti. Skerrit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik." ifadelerini kullandı. Başbakan Skerrit, daha önce yaptığı paylaşımlarda kendi evinin de sular altında kaldığını ve çatısının uçtuğunu belirtmişti. Kasırgada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Maria kasırgasının derecesini "beşinci kategori" olarak güncelledi. Kasırganın saatte 260 kilometre hızla Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, Maria'nın Karayipler'de etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma kasırgasına benzer bir güzergah izleyebileceği uyarısında bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.