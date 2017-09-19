09:50, 19 Eylül 2017 Salı

New York'ta Sisi-Abbas görüşmesi





Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Filistinli mevkidaşı Abbas, görüşmede Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesini ele aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas'ın Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesini görüştüğü bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantıları kapsamında gerçekleşen görüşmede Abbas, Hamas'ın Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini ilan etmesinin ardından Filistin'de yaşanan olumlu atmosferi övdü. Abbas, Filistin yönetiminin, bölünmüşlüğe son verme ve Filistin halkının birleştirilmesi yönünde adımlar atmaya kararlı olduğunu belirtti. Sisi ise Filistin meselesinin Mısır dış siyasetinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydederek, Mısır'ın, Batı Şeria ve Gazze arasındaki ayrılığın giderilmesi konusundaki çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Hamas yaptığı yazılı açıklama ile Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini, Filistin ulusal mutabakat hükümetinin Gazze'de görevi devralması, genel seçimlere gidilmesi ve Fetih hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

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