Trump'tan Maduro yönetimine sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, demokratik kurumların yeniden inşası sürecinde bu ülke halkına yardım etmeleri gerektiğini söyledi.
72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Trump, Latin Amerika ülkelerinin liderleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Yemekte yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak Venezuela'daki son gelişmelere değinen Trump, "sosyalist diktatörlük" olarak tanımladığı Nicolas Maduro yönetimini, "ülkedeki demokrasiyi yok etmekle" suçladı.
Trump, "Venezuela halkının komşuları ve dostları olarak amacımız, demokrasiyi yeniden inşa etmede, ülkelerini toparlamada ve özgürlüklerini yeniden kazanmada onlara yardım etmek olmalıdır." diye konuştu.
ABD yönetiminin bugüne kadar Venezuela'ya yönelik bazı ekonomik yaptırım kararları aldığını hatırlatan Trump, "Venezuela hükümetinin halka otoriter yönetimi empoze etmeyi sürdürmesi durumunda daha ileri adımlar atmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, "Venezuela hükümetinin halka otoriter yönetimi empoze etmeyi sürdürmesi durumunda daha ileri adımlar atmaya hazırız" dedi
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