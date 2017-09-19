ABD ile İsrail ilk kez ortak füze savunma üssü kurdu

İsrail’in güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde, ABD ve İsrail tarafından kurulan ortak füze savunma üssünün açılışının gerçekleştirildiği bildirildi.
İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde, İsrail Füze Savunma Komutanı General Zvika Haimovich'in, "ABD'li dostlarımızla İsrail'de ilk defa kurduğumuz askeri füze savunma üssünün açılışını yaptık." dediği belirtildi.
ABD bayraklarının askeri üs üzerinde dalgalanmaya başladığını belirten General Haimovich, bu adımın belirli bir olaya ya da potansiyel bir tehdide doğrudan tepki olmadığını, aksine 2014'teki Gazze savaşından alınan "dersler" ve istihbarat raporları çerçevesinde gelecekte olması muhtemel risklerin bir bileşimi olduğunu kaydetti.
"Etrafımızda uzak, yakın çok fazla düşmanımız var." ifadesini kullanan Haimovich, ülkenin güneyinde kurulan ortak askeri üsle ilgili ayrıntıya yer vermedi.
ABD ve İsrail tarafından kurulan ortak füze savunma üssüne ilişkin haberin, BM Genel Kurulu 72. Dönem oturumlarına katılmak üzere New York’a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yaptığı görüşme öncesi açıklanması dikkati çekti.
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