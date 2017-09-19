10:18, 19 Eylül 2017 Salı

Kırlangıç Yuvası'ndaki kazılara Rusya'dan açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde yönetim, Yalta şehrinde bulunan yarımadanın turistik sembollerinden biri olan Kırlangıç Yuvası sarayının bulunduğu kayada, yasa dışı kazılar yapılıyor iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan, tarihi ve mimari anıt olan Kırlangıç Yuvası sarayının işgalcilerin kontrolündeki sözde Müdür Yardımcısı Aleksandr Levin, kazıların yapılmadığını kayanın yapısını öğrenmek ve günümüzdeki durumunu belirtlemek için sadece karonun çıkarıldığı savundu.

Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde yönetim, Yalta şehrinde bulunan yarımadanın turistik sembollerinden biri Kırlangıç Yuvası sarayının bulunduğu kayada yasa dışı kazılar gerçekleştirildiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO, Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra yarımadadaki kültür alanındaki durumdan dolayı endişe bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO’nun Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki durum ile ilgili raporunda, “Kırım’ın işgalci yönetimi, ulusal öneme sahip bir anıt olan Kırlangıç Yuvası Sarayı'nın bulunduğu kayalıkta yasa dışı kazı ve jeolojik çalışmalara başladı.” denildi. İşgal edilen yarımadada kültür alanındaki durumun kaygılara neden olduğunu paylaşan UNESCO, özellikle Ukrayna’ya ait kültürel miras anıtlarının durumunun ciddi endişeler uyandırdığını belirtti.

Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi sonucunda Ukrayna, 15 bin tarihi ve mimari anıt ile yaklaşık 100 müze üzerinde kontrolü kaybetti. Mart 2016’da işgalciler, Kefe’deki (Feodosiya) Ayvazovskiy Ulusal Tablo Galerisi’ne ait koleksiyondan 38 tabloyu Moskova’daki Tretyakov Galerisi’ne yasa dışı olarak götürdü. Söz konusu koleksiyondan yalnızca birkaç tablo yarımadaya iade edildi.