10:18, 19 Eylül 2017 Salı

Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği





Kazakistan ve Özbekistan, askeri teknik işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan ve Kazakistan'ın, askeri teknik alanda işbirliğine ilişkin bir anlaşma imzaladıkları bildirildi. Anlaşma, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 16 Eylül'deki Özbekistan ziyareti sırasında imzalandı. Belgede, "Anlaşmanın uygulanması, askeri teknik alanda eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerine dayanan ikili işbirliğini güçlendirecek" denildi. Anlaşma, iki kardeş ülke askeri birliklerin ortak operasyonel ve savaş eğitimini ve askeri eğitim alanındaki faaliyetleri içeriyor. Bu yıl, Özbekistan ve Kazakistan askeri-teknik alanda işbirliğini hızlandırdı. Bu yılın Ağustos ayında, tarihteki ilk kez iki ülkenin kurumları askeri işbirliği planı imzalamışlardı.

İlgili Konular Kazakistan Özbekistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.