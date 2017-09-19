10:31, 19 Eylül 2017 Salı

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK hedefleri vuruldu





Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki, PKK kamplarına yönelik hava harekatında, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatında, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi. Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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