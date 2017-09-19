10:24, 19 Eylül 2017 Salı

Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'ın Diyanet ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Yermekbayev, ülkede dindarlığın "dini kültürün oluşumunun" önüne geçtiğini belirtti.

Mecliste konuşma yapan Bakan Yermekbayev, son birkaç yıl içinde vatandaşların dindarlık seviyesinin keskin bir artış gösterdiğini ve bunun "dini kültürün sağlam oluşumunun önüne geçtiğini” savundu. Yermekbayev, bu durumun aile ve toplumda bazı çatışmaların ve anlaşmazlıkların kaynağı olduğunu önesürdü.

Kazak yetkililere göre, şu anda vatandaşlarının yaklaşık yüzde 10'u kendilerini ateist veya agnostik olarak tanımlıyor. Kazakların yüzde 75'i ise genel olarak dindar olduklarını belirtiyor. Ancak nüfusun sadece yüzde 16'sı kendilerini dinlerini yaşayan kişiler olarak tanımlıyor.