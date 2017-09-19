10:56, 19 Eylül 2017 Salı

Nijerya'da akademisyenler greve ara verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da yaklaşık bir aydır iş bırakan akademisyenler, hükümetin belirlediği heyetle görüşmeleri yürütmek üzere greve ara verdiklerini duyurdu.

Ulusal basına göre, Üniversite Akademisyenleri Sendikası Başkanı Prof. Biodun Ogunyemi, yaptığı açıklamada, sendika olarak yaklaşık bir aydır sürdürdükleri greve ara verdiklerini ve taleplerini görüşmek amacıyla hükümet temsilcileri ile bir araya geleceklerini bildirdi.

Ogunyemi, "Sendika tarafından yürütülen greve şartlı olarak ara verilmiştir. Hükümet ile sendika arasındaki anlaşma şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip edeceğiz. Tüm sendika üyeleri bugünden itibaren görevine dönebilir." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükümetin 2009'da sendika ile imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle geçen ay süresiz iş bırakmıştı.