11:07, 19 Eylül 2017 Salı

Irak'tan Enbar'ın batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu





Irak Enbar'ın batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak ordusunun Enbar'ın batısını DEAŞ'tan kurtarmak amacıyla operasyon başlattığı bildirildi. Irak devlet televizyonunun haberine göre, Irak güçleri sabah saatlerinde Enbar'ın batısında yer alan Ane ve Reyhane bölgesini DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlattı. DEAŞ, yaklaşık 3 yıl önce Ane'yi ele geçirmişti. Irak ordusu, iki gün önce Enbar'ın batısındaki Akkaşat bölgesini DEAŞ'tan geri almıştı.

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