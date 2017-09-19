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13:07, 19 Eylül 2017 Salı
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Güncelleme: 11:18, 19 Eylül 2017 Salı

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Katalonya, referandum sevdasından vazgeçmiyor
Katalonya, referandum sevdasından vazgeçmiyor

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkan Yardımcısı Junqueras, "Bizim bağımsızlığımız sadece İspanya ile sınırlı. 1 Ekim'de sandıklar kurulacak ve bağımsız olduğumuzda AB'den çıkmayacağız." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Barselona'da yabancı gazetecilerle bir araya gelen Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras, İspanya devletinin baskılarına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumunun yapılacağını savundu. 

İspanya hükümetinin itirazını kabul eden Anayasa Mahkemesinin kararıyla askıya alınan referandumla ilgili "Bizim açımızdan tek meşruluk uluslararası yasalardır." diyen Junqueras, "Biz hiçbir yasa ihlalinde bulunmuyoruz. Uluslararası hiçbir yasa bir ulusun kendi geleceğine karar verme hakkını yasaklamıyor. Referandumun suç olduğu hiçbir yerde yazmıyor. İspanya ulusal birliğini savunabilir. Bizim istediğimiz de İspanya dahil tüm dünya ile iyi bir gelecek kurmak." ifadelerini kullandı.

Junqueras, bu zamana kadar Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tüm açıklamalar aksi yönde olsa da Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde AB üyeliğinin devam edeceğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Biz AB'den çıkmak istemiyoruz. AB'den çıkmak isteyen ve Lizbon Antlaşması'nın 50'nci maddesini kullanan İngiltere. Bizim ayrılık talebimiz sadece İspanya'dan, AB'den değil. Şimdi söylenmese de Katalonya bağımsız olduğunda AB bunu tanıyacaktır."

Junqueras, İspanya hükümetinin "referandum olmayacak" kararına karşı çıkarak Katalonya'da 1 Ekim'de referandum olacağını, kendisinin de her seçimde yaptığı gibi sabah erken saatlerde oyunu kullanacağını savundu.

"KATALAN HALKININ TALEBİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Junqueras, bir gazetecinin "Referandumda evet çıkması halinde hemen ertesi gün bağımsızlık ilan edecek misiniz?" sorusuna "Katalan halkının talebini gerçekleştirmeye çalışacağız." cevabını verdi.

Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras ayrıca, bağımsızlık ilan edilmesi halinde her devlet gibi kendi kaynaklarını kullanarak, vergilerle ve diğer unsurları devreye sokarak bağımsızlığın finansmanını sağlayabileceklerini öne sürdü.

Junqueras, "İspanya'dan 3 kat daha fazla ekonomik büyüme gösteren, kamu açığını yüzde 2,9'dan yüzde 0,9'a düşüren Katalonya'dır. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmasını bilen biziz." dedi.

"ARTIK TERBİYE BİTTİ"

İspanya hükümeti ile Katalonya özerk yönetimi arasında bu zamana kadar sadece birkaç kez olsa da yapılan tüm görüşmelerde Katalonya adına masada oturduğuna değinen Junqueras, şöyle konuştu:

"İspanya hükümeti bu zamana kadar benden 'sadık, terbiyeli biri' olarak bahsetti. Ama size bir örnek vereyim; İspanyol bankalarından kredi kullanımıyla ilgili yasal bir değişiklik için İspanya hükümeti ile birçok kez görüşmeler yaptım. İlk Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, arkasından Maliye Bakanı Cristobal Montoro, sonrasında Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria hepsi beni dinledi ve haklı olduğumu söyledi. Ama 'hadi yasal değişikliği yapın.' dediğimde bizi hep geçiştirdiler. Aradan 1,5 yıl geçti ve hiçbir şey yapmadılar. O yüzden artık terbiye bitti."



İlgili Konular katalonya Junqueras ispanya
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