12:03, 19 Eylül 2017 Salı

Sisi ile Netanyahu ilk kez ABD'de bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez alenen ABD'de bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere Newyork'ta olan Sisi ile Netanyahu, toplantı sonrası Filistin'deki barış sürecini ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, Sisi'nin Netayahu'yu kabul ettiği toplantıda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İstihbarat Başkanı Halid Fevzi ve Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Tuğgeneral Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Toplantıda "barış müzakereleri, Filistin devletinin kurulması ve iki taraf arasında uzlaşma sürecinin başarıya ulaştırılması için gerekli güvencelerin sağlanması" konularının masaya yatırıldığı kaydedilen açıklamada, Sisi'nin iki devletli çözümü desteklediği ve tarafların yeniden bir araya gelmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Mısır'ın Ortadoğu'daki rolü, terörle mücadele ve bölgenin istikrarı konusundaki çabalarından memnuniyet duyduğu" belirtildi.