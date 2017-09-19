12:06, 19 Eylül 2017 Salı

Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı için iki adaydan ortaklık





15 Ekim'de yapılacak olan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylardan ikisi ortak hareket etme kararı aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "Onuguu-Progress" parti adayı Bakıt Torobaev ve "Cumhuriyet" partisi lideri Ömürbek Babanov kendi aralarında bir tandem (ortaklık) kurduklarını açıkladılar. Torobayev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Babanov'un adaylığını destekleyeceğini resmen bildirdi. Politikacılar arasında imzalanan anlaşmaya göre Ömürbek Babanov cumhurbaşkanı seçilirse, Bakıt Torobaev başbakan olacak. Torobaev kendi programı ve fikirlerinin benzerliği için Ömürbek Babanov ile seçime ortak adayla girmeyi kabul ettiğini belirtti. Kırgızistan'da 13 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Ekim'de yapılacak.





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