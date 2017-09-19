Güncelleme: 12:30, 19 Eylül 2017 Salı

Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgız yetkililer, yeni yıldan itibaren yollarda sağ direksiyonlu olan taksilerin kullanmasını yasaklamak istiyor.

Onlara göre, çoğu Japon yapımı olan sağdan direksiyonlu arabalar trafik kazalarının ana nedenlerinden biri.

Ancak yerel taksi şoförleri kategorik olarak bu fikre karşı çıkıyorlar. Şoförler, yeni araba satın almaya paralarnın olmadığını da belirtiyorlar.

Birkaç yıl önce de, Kırgız yetkililer sağdan direksiyonlu kamyonlarla yük taşımayı yasaklamaya çalışmışlardı. Fakat kamyoncular buna top yekün karşı çıktılar ve yasağı 2020 yılına kadar geciktirmeyi başarmışlardı.

Ancak Kırgız taksiciler kendileri için getirilecek bu tür yasağı ertelemeyebilirler. Çünkü yasağın uygulanmasının yeni yıldan itibaren başlanması bekleniyor.

Kırgızistan devriye polis kontrol yönetimi başkanı Nur Satybaldiyev konu ile ilgili şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi, sağdan direksiyonlu taksilerin çalıştırılmasına 2020 yılına kadar izin verilmişti. Fakat yollardaki birçok kazalara bu tür arabalar neden olduğu için 2018 den itibaren sağdan direksiyonlu taksilerin yasaklanması gündemde. 2017 yılının ilk yarısında bu arabaların kullanımı 836 kazaya neden oldu ve onlarda 91 kişi öldü».