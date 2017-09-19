Hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji perşembeden itibaren sıcaklıkların azalacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere (6 - 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 göçmen yakalandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edilen FETÖ okullarında görevli 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu protesto etti
FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding davasının görülmesine, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak
Almanya, 196 eski diplomatik pasaport sahibine iltica hakkı tanıdı. Bu kişiler arasında eski TSK mensupları ve başvuru sahiplerinin aileleri de yer alıyor
Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Meteoroloji, hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derece azalacağı tahmininde bulundu
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Batalla, "Türkiye-AB müzakereleri kesinlikle askıya alınmamalı ve sonlandırılmamalı. Bu, AB açısından ölümcül bir stratejik hata olur." dedi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesinin şart olduğunu söyledi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlatılan tatbikat devam ediyor.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Türk Kızılayı işbirliği ile Arakanlı Müslümanlar için insani yardım kampanyası başlattı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde römorklu çapa makinesinin devrilmesi sonucu aynı aileden 14 kişi yaralandı
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftçi, "Bugün uygar dünyanın yapmaya ve uygulamaya çalıştığı, hakim kılmak istediği anlayışı 13. yüzyıldan bugüne kadar Anadolu'da yaşatan bir yapının adıdır Ahilik" dedi