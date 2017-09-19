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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Foto: Arşiv

Meteoroloji, hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derece azalacağı tahmininde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji perşembeden itibaren sıcaklıkların azalacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere (6 - 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.



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