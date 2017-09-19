12:23, 19 Eylül 2017 Salı

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek



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Meteoroloji, hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derece azalacağı tahmininde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji perşembeden itibaren sıcaklıkların azalacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere (6 - 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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