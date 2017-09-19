12:38, 19 Eylül 2017 Salı

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı





Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını açıkladı.

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