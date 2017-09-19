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Isparta'daki FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Isparta'daki FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Foto: Arşiv

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda şu ana kadar 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında 6 şüphelinin kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.



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