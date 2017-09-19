Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:54, 19 Eylül 2017 Salı
Afrika
13:04, 19 Eylül 2017 Salı

  • Paylaş
Nijerya'da petrol rafinerisine saldırı
Nijerya'da petrol rafinerisine saldırı
arşiv

Lagos'ta düzenlenen saldırıda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'nın Lagos kentinde bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Petrol Bakanı ve Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) Genel Müdürü Ndu Ughamadu, kimliği bilinmeyen kişilerin bölgeye gelerek petrol rafinerisinin kuyularına saldırdığını, bu esnada patlama yaşandığını söyledi.

Ughamadu, patlamada 4 kişinin öldüğünü, ölenlerin kimliğine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Bakan, "NNPC patlamanın olduğu bölgeye mühendisler gönderdi. Bu mühendisler rafinerideki sorunu kısa sürede giderecek ve kimse mağdur olmayacak." dedi.



İlgili Konular Nijerya petrol sızıntısı lagos
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Londra'da şüpheli paket alarmı
Londra'da şüpheli paket alarmı

Londra'da metro istasyonunda şüpheli paket alarmı verildi. İngiliz polisi pakette bomba olup olmadığını araştırıyor.
Kerkük İl Meclisi'nden Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret
Kerkük İl Meclisi'nden, Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret

Kerkük İl Meclisi, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddetti
Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'
'Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Darusman, Myanmar hükümetinin Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için sınıra mayın döşediğini tespit ettiklerini duyurdu.
İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü
İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü

İsrail ordusu: "Suriye'den hava sahamıza sızmaya çalışan bir İHA'yı engelledik"
New York'ta ABD-İslam Dünyası Forumu düzenlendi
New York'ta ABD-İslam Dünyası Forumu düzenlendi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Kültürler arası uyum için köprüler kurmalıyız. Son dönemde dini bağnazlığın ve dinin siyasi amaçlar için kullanılmasının artan örnekleriyle karşılaşıyoruz" dedi
Endonezya'da yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı
Endonezya'da yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresinde alarm seviyesi ikinci düzeye çıkarıldı
Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısı bin 559'a ulaştı
Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısı bin 559'a ulaştı

Örgütün Yemen'deki sorumlusu Sebe el-Muallimi, ülkedeki 133 Somalilinin gönüllü olarak ülkelerine gönderildiğini ve Kasım 2016'dan bu yana Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısının bin 559'a ulaştığını kaydetti
Yunanistan'da sığınmacılardan protesto
Yunanistan'da sığınmacılardan protesto

Yunanistan'da kalan Suriyeli sığınmacılar, diğer Avrupa ülkelerinde bulunan ailelerine kavuşmak istiyor
Akıncı Herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz
Akıncı: Herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gelecek birkaç aylık süreçte Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir girişim beklemediklerini söyledi
Fransa'da sığınmacı kampı tahliye edildi
Fransa'da sığınmacı kampı tahliye edildi

Calais kenti yakınlarında bulunan ve 400 sığınmacının yaşadığı Puythouck kampı operasyonla boşaltıldı
İran'da Türkmen düğününde at yarışı
İran'da Türkmen düğününde at yarışı

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin Bocnurd kentinde Türkmen düğünü münasebetiyle düzenlenen at yarışına bölge halkı ilgi gösterdi.
Nijerya'da petrol rafinerisine saldırı
Nijerya'da petrol rafinerisine saldırı

Lagos'ta düzenlenen saldırıda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını söyledi
Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor
Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor

Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalar önümüzdeki yıldan itibaren yasaklanıyor
Suu Çii Arakan'daki katliamı görmezden gelmeyi sürdürüyor
Suu Çii, Arakan'daki katliamı görmezden gelmeyi sürdürüyor

Myanmar Dışişleri Bakanı Suu Çii, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar karşısında sessizliğini sürdürürken, uluslararası incelemeden korkmadıklarını belirtti
Kırgızistan da cumhurbaşkanlığı için iki adaydan ortaklık
Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı için iki adaydan ortaklık

15 Ekim'de yapılacak olan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylardan ikisi ortak hareket etme kararı aldı

Haberler

Nijerya'da petrol boru hattına saldırı
Nijerya'da petrol boru hattına saldırı

Nijerya'da petrol boru hattı patlatıldı
Nijerya'da petrol boru hattı patlatıldı

Nijerya'da doğal gaz hattına saldırı
Nijerya'da doğal gaz hattına saldırı

Nijerya ve Yeni Gine deniz güvenliğinde anlaştı
Nijerya ve Yeni Gine deniz güvenliğinde anlaştı

Shell Nijerya'ya tazminat ödeyecek
Shell Nijerya'ya tazminat ödeyecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 